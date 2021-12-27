УКРРУС
27.12.2021 14:45

Экономических санкций недостаточно, чтобы сдержать Россию -...

Российская агрессия против Украине, шансы сдержать эскалацию и методы борьбы против агресс...

27.12.2021 08:42

Россия обвинила Украину и Запад в военных провокациях в возд...

Оккупационные власти Крыма заявили о росте уровня напряженности в черноморском регионе пос...

27.12.2021 08:21

"Членство Украины в НАТО или размещение там оружия альянса -...

Президент России Владимир Путин заявил в минувшее воскресенье, что обдумает множество вари...

26.12.2021 10:48

Чем угрожает России вторжение в Украину

Соглашаясь на дальнейшие переговоры о безопасности на востоке Европы, о нежелании воеват.....

26.12.2021 08:16

РФ прикрывает плановыми учениями скопление войск на границе...

Наверное, мир еще не раз убедится в правоте слов Отто фон Бисмарка о русских и России. К.....

25.12.2021 15:16

Украинские и иностранные дипломаты осудили политические прес...

Ряд западных и украинских дипломатов осудили преследование пятого Президента Петра Порошен...

24.12.2021 23:02

«Газпром» продолжает сокращать транзит газа через Украину

В сутки через Украину транспортируется до 87,7 миллионов кубометров газа. О таких данных с...

24.12.2021 22:21

Обнародованы результаты проверки судей КС

Сокрытие доходов и многочисленные нарушения законодательства, — выявило Национальное агент...

24.12.2021 18:39

Глава Эстонии назвал одной из целей РФ желание рассорить сою...

Президент Эстонии Алар Карис считает, что одной из целей Российской Федерации является рас...

Общество

Украина на 74-м месте в рейтинге гендерного равенства

27.12.2021 15:23

С 2006 года Всемирный экономический форум исследует индекс гендерного разрыва по четырем п...

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В Новомосковске открыли мемориал в честь погибших воино...

27.12.2021 15:06

Украинцам снова обещают повысить пенсии

27.12.2021 09:02

Женщины в украинской армии: в ВСУ объяснили, зачем женщ...

27.12.2021 07:10

Благодаря современным семенно-селекционным центрам в Го...

27.12.2021 07:02

Одесские Деды Морозы ездят по городу не на оленях, а на...

26.12.2021 13:41

Коронавирус

В Израиле могут начать делать четвертую прививку от кор...

27.12.2021 16:27

В Израиле приступят к эксперименту по применению четвертой бустерной дозы вакцины от корон...

Подробнее...

Штаты и Израиль разрешили экстренное использование лека...

27.12.2021 11:37

Коронавирус в Украине: За сутки менее двух тысяч новых...

27.12.2021 08:34

Экономика

Фермерам предоставят беспроцентные кредиты на сумму до...

27.12.2021 16:37

Новые программы господдержки, реализуемые в течение 2022 года, направлены на поддержку сем...

Подробнее...

В Украине с приходом нового года подорожают автомобили

27.12.2021 07:55

В ГТС рассказали, на сколько уменьшились запасы газа в...

27.12.2021 07:21

Новости мира

"Талибан" запретил возить женщин без хиджаба и включать...

27.12.2021 18:30

Боевики ультрарадикального исламского движения Талибан в Афганистане запретили в машинах с...

Подробнее...

В ООН сделали заявление по поводу массовых убийств мирн...

27.12.2021 08:56

Президенты РФ и Египта договорились об активизации и ко...

27.12.2021 07:41

Курить на пляжах Испании теперь запрещено законом

26.12.2021 11:49

Мали отрицает размещение российских наемников

25.12.2021 14:46

Россия оштрафовала Google и Meta на рекордные 125 млн д...

25.12.2021 14:28

Наука

Эстрогены влияют на концентрацию и память - ученые

27.12.2021 18:45

Женские половые гормоны – эстрогены, выделяемые нейронами в головном мозге и у мужчин, и у...

Подробнее...

Омикрон реже приводит к госпитализации - ученые

27.12.2021 16:19

Внешняя Солнечная система не приняла участия в формиров...

27.12.2021 12:31

Что говорят ученые о пользе пить горячую воду с утра

26.12.2021 14:20

Исследование: аммиак может превратить облака Венеры в п...

25.12.2021 09:59

Японские инженеры придумали имитацию ходьбы — подставки...

24.12.2021 22:53

Происшествия

Во Львовской области с 25 декабря не могут вытащить фур...

27.12.2021 18:01

На 666-м километре автодороги «Киев – Чоп» между селами Коростов и Козева патрульная полиц...

Подробнее...

В 2021 году Комиссия по журналистской этике получила вд...

27.12.2021 15:39

Села Луганской области отгородились от России 100-килом...

27.12.2021 12:44

У греческого острова Крит произошло землетрясение магни...

27.12.2021 08:02

Взрыв бомбы в кафе в Республике Конго: погибли шестеро,...

26.12.2021 14:16

Названы причины массовых аварий электросетей в Киевской...

25.12.2021 15:30

Спецпроекты

Россия оштрафовала мировых гигантов Google и Meta

27.12.2021 18:18

Мировой суд Таганского района Москвы осудил Google и Meta (бывший Facebook), за то, что он...

Подробнее...

Европа и США предостерегли Россию от вторжения в Украин...

26.12.2021 09:24

Политика Путина держится на лжи, эксперты прокомментиро...

24.12.2021 19:04

Дезинформационные игрища Кремля с использованием Белору...

23.12.2021 15:00

Северная Европа обеспокоена российской агрессией

23.12.2021 09:39

Распад на Балканах прокомментировал российский посол

21.12.2021 20:29

Погода

27 декабря в Украине без существенных осадков, ветер юг...

27.12.2021 06:55

Сегодня по всей территории страны будет царит максимально комфортная зимняя погода, темп.....

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Прогноз погоды на 26 декабря: солнечно и морозно, осадк...

26.12.2021 07:18

Погода в Украине 25 декабря: потепление, усиление ветра...

25.12.2021 08:00

В Украину пришло потепление, в большинстве регионов - с...

24.12.2021 06:25

Сегодня в Украине мороз и солнце, снег возможен только...

23.12.2021 06:25

Погода в Украине 22 декабря: пришли морозы, ветер и гол...

22.12.2021 06:15

Курс валют

Межбанк: курс валют на вечер 24 декабря

24.12.2021 21:27

Межбанковский валютный рынок закрылся спадом доллара и небольшим подъемом евро: доллар при...

Подробнее...

Валюты устремились вниз: курс валют на вечер 23 декабря

23.12.2021 19:43

Евро и доллар продолжили рост: курс валют на вечер 22 д...

22.12.2021 20:05

Курс доллара после длительного подъема снизился на 3 ко...

22.12.2021 08:13

Межбанк: курс валют на вечер 21 декабря

21.12.2021 18:46

Курс валют на 20 декабря: межбанк, "чёрный" и наличный...

20.12.2021 18:47

Блоги

Дело Порошенко может быть не доведено до логического ко...

25.12.2021 23:02 Иван Горбунов

Эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского инстит.....

Подробнее...

ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ «JAVELIN» ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШИЛ МИФ РОССИЙ...

24.12.2021 17:56 Ярослав Сухов

Санкции США исключат поставку смартфонов и запчастей дл...

23.12.2021 14:25 Людмила Початкова

Россия пользуется энергоресурсами для шантажа

21.12.2021 23:03 Пятин Алексей

В России признали присутствие российских военных на тер...

21.12.2021 08:28 Пятин Алексей

Франция поддержит Украину в евроинтеграции

20.12.2021 18:25 Людмила Початкова

Расследования

Для Кремля нет ни Бога, ни Черта: использование РПЦ в г...

25.12.2021 01:02

В конце 2021 года, чтобы отвлечь внимание стран-членов НАТО от угрозы полномасштабного р.....

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Тактика Путіна — торгівля страхом смерті. Але наша голо...

22.12.2021 18:43

Будущие последствия вероятного блицкрига

22.12.2021 18:36

Кремлівського кілера засудили в Німеччині до "довічного...

22.12.2021 18:25

Частная армия Путина: начало

19.12.2021 21:28

Лукашенко включився у інформаційну спецоперацію із заля...

13.12.2021 14:09

Культура

«Щедрик» - мелодия, покорившая весь мир!

27.12.2021 14:53

«Щедрик, щедрик, щедривочка, Прилетела ласточочка...». Эти слова наверняка знает каждый ук...

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Оригинальные памятники Украины, которые достойны вниман...

24.12.2021 20:58

Харьков: история происхождения улицы Рымарской

24.12.2021 18:19

Леся Украинка - чистая душа поэзии

23.12.2021 23:30

Изобретения украинцев, которые изменили весь мир

23.12.2021 18:41

История Федора Эрнста - известного исследователя искусс...

22.12.2021 23:57