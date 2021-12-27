Украина на 74-м месте в рейтинге гендерного равенства
С 2006 года Всемирный экономический форум исследует индекс гендерного разрыва по четырем п...Подробнее...
С 2006 года Всемирный экономический форум исследует индекс гендерного разрыва по четырем п...Подробнее...
В Израиле приступят к эксперименту по применению четвертой бустерной дозы вакцины от корон...Подробнее...
Новые программы господдержки, реализуемые в течение 2022 года, направлены на поддержку сем...Подробнее...
Боевики ультрарадикального исламского движения Талибан в Афганистане запретили в машинах с...Подробнее...
Женские половые гормоны – эстрогены, выделяемые нейронами в головном мозге и у мужчин, и у...Подробнее...
На 666-м километре автодороги «Киев – Чоп» между селами Коростов и Козева патрульная полиц...Подробнее...
Мировой суд Таганского района Москвы осудил Google и Meta (бывший Facebook), за то, что он...Подробнее...
Сегодня по всей территории страны будет царит максимально комфортная зимняя погода, темп.....Подробнее...
Межбанковский валютный рынок закрылся спадом доллара и небольшим подъемом евро: доллар при...Подробнее...
Эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского инстит.....Подробнее...
В конце 2021 года, чтобы отвлечь внимание стран-членов НАТО от угрозы полномасштабного р.....Подробнее...
«Щедрик, щедрик, щедривочка, Прилетела ласточочка...». Эти слова наверняка знает каждый ук...Подробнее...