За сутки вакцинировали свыше 94 тысяч человек - Минздрав

11:00 03 июля Киев, Украина

3 июля Министерство здравоохранения Украины отчиталось за прошедшие сутки вакцинирования от COVID-19. Согласно данным, страна почти достигла рекорда – 94 547 вакцинаций. За весь период в Украине уже получили вакцину 2,8 млн человек.

Первую дозу вакцины получили 37 107 человек, а полностью вакцинировались 57 440 граждан. Накануне в стране работали 559 мобильных бригад, 1 410 пунктов прививок и 26 центров вакцинации.

Большинство вакцинаций сделали препаратом компании Pfizer – 42 615. Меньше использовались вакцины компании Sinovac Biotech – 35 894 и AstraZeneca – 16 038.

С начала прививочной кампании привито 2 038 239 человек, из них получили первую дозу – 2 038 237 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 823 923 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 862 160 прививок.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

  • Киев - 5961
  • Винницкая область - 4141
  • Волынская область - 765
  • Днепропетровская область - 2870
  • Донецкая область - 1872
  • Житомирская область - 1330
  • Закарпатская область - 563
  • Запорожская область - 995
  • Ивано-Франковская область - 594
  • Киевская область - 1921
  • Кировоградская область - 733
  • Луганская область - 412
  • Львовская область - 2236
  • Николаевская область - 812
  • Одесская область - 1322
  • Полтавская область - 1761
  • Ровенская область - 1147
  • Сумская область - 1448
  • Тернопольская область - 313
  • Харьковская область - 1917
  • Херсонская область - 957
  • Хмельницкая область - 975
  • Черкасская область - 847
  • Черновицкая область - 376
  • Черниговская область - 839

Ранее СМИ сообщили, что квартальный план вакцинации выполнен на 18%. В апреле-июне власти планировали сделать 13,96 млн прививок, но было сделано всего 2,49 млн.