За сутки вакцинировали свыше 94 тысяч человек - Минздрав

3 июля Министерство здравоохранения Украины отчиталось за прошедшие сутки вакцинирования от COVID-19. Согласно данным, страна почти достигла рекорда – 94 547 вакцинаций. За весь период в Украине уже получили вакцину 2,8 млн человек.

Первую дозу вакцины получили 37 107 человек, а полностью вакцинировались 57 440 граждан. Накануне в стране работали 559 мобильных бригад, 1 410 пунктов прививок и 26 центров вакцинации.

Большинство вакцинаций сделали препаратом компании Pfizer – 42 615. Меньше использовались вакцины компании Sinovac Biotech – 35 894 и AstraZeneca – 16 038.

С начала прививочной кампании привито 2 038 239 человек, из них получили первую дозу – 2 038 237 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 823 923 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 862 160 прививок.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев - 5961

Винницкая область - 4141

- 4141 Волынская область - 765

Днепропетровская область - 2870

Донецкая область - 1872

Житомирская область - 1330

Закарпатская область - 563

Запорожская область - 995

Ивано-Франковская область - 594

Киевская область - 1921

Кировоградская область - 733

Луганская область - 412

Львовская область - 2236

Николаевская область - 812

Одесская область - 1322

Полтавская область - 1761

Ровенская область - 1147

Сумская область - 1448

Тернопольская область - 313

Харьковская область - 1917

Херсонская область - 957

Хмельницкая область - 975

Черкасская область - 847

Черновицкая область - 376

Черниговская область - 839

Ранее СМИ сообщили, что квартальный план вакцинации выполнен на 18%. В апреле-июне власти планировали сделать 13,96 млн прививок, но было сделано всего 2,49 млн.