За сутки вакцинировали свыше 94 тысяч человек - Минздрав

3 июля Министерство здравоохранения Украины отчиталось за прошедшие сутки вакцинирования от COVID-19. Согласно данным, страна почти достигла рекорда – 94 547 вакцинаций. За весь период в Украине уже получили вакцину 2,8 млн человек.
Первую дозу вакцины получили 37 107 человек, а полностью вакцинировались 57 440 граждан. Накануне в стране работали 559 мобильных бригад, 1 410 пунктов прививок и 26 центров вакцинации.
Большинство вакцинаций сделали препаратом компании Pfizer – 42 615. Меньше использовались вакцины компании Sinovac Biotech – 35 894 и AstraZeneca – 16 038.
С начала прививочной кампании привито 2 038 239 человек, из них получили первую дозу – 2 038 237 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 823 923 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 862 160 прививок.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев - 5961
- Винницкая область - 4141
- Волынская область - 765
- Днепропетровская область - 2870
- Донецкая область - 1872
- Житомирская область - 1330
- Закарпатская область - 563
- Запорожская область - 995
- Ивано-Франковская область - 594
- Киевская область - 1921
- Кировоградская область - 733
- Луганская область - 412
- Львовская область - 2236
- Николаевская область - 812
- Одесская область - 1322
- Полтавская область - 1761
- Ровенская область - 1147
- Сумская область - 1448
- Тернопольская область - 313
- Харьковская область - 1917
- Херсонская область - 957
- Хмельницкая область - 975
- Черкасская область - 847
- Черновицкая область - 376
- Черниговская область - 839
Ранее СМИ сообщили, что квартальный план вакцинации выполнен на 18%. В апреле-июне власти планировали сделать 13,96 млн прививок, но было сделано всего 2,49 млн.
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