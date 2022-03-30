В Словакии изобрели прибор, тестирующий на COVID-19 по дыханию

Прорыв в определении коронавирусной инфекции произвели ученые Словакии. Именно здесь изобрели новое устройство, позволяющее определить болен ли человек всего за 60 секунд. Тестирование на COVID-19 проводится с помощью дыхания пациента.
Новое устройство называется FastBreathSpec. Его работа построена на спектрометрии движения ионов. После того, как устройство диагностирует коронавирус, образцы анализа классифицируются в соответствии с алгоритмом машинного обучения.
В разработке устройства участвовали компания Masatech и отдельные факультеты университетов из Братиславы Коменского и Словацкого. Проект софинансировал Аппарат Правительства.
К слову, недавно в США разработали защитную маску, которая определяет больных коронавирус. Она может диагностировать COVID-19 у человека всего за 90 минут.
Разработчики уверяют, что датчики такие же чувствительные, как ПЦР-тесты. И при этом такие же оперативные, как тесты на антигены, которые используются для быстрого обнаружения COVID-19.
Какие тесты для выявления COVID-19 является сейчас:
- в настоящее время для диагностики COVID-19 проводят ПЦР тестирования. Для забора образцов берут мазок из носогорла.
- также экспресс-тесты и ИФА-тесты на антиген. Они выявляют наличие антител к коронавируса в крови.
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