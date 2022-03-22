Жертвами авиаобстрела в Эфиопии стали минимум 80 мирных жителей

18:44 23 июня Киев, Украина

Из-за авиаудара в городе Тогога на севере эфиопского штата Тыграй погибли около 80 человек, среди которых есть дети и старики. Трагедия произошла 22 июня в первой половине дня.

Об этом пишет Associated Press.



О погибших сообщили работавшие на месте медработники.



Факт атаки на мирный город официальный представитель армии Эфиопии полковник Гетнет Адане не подтвердил, но и не опроверг.



"Нанесение ударов с воздуха является обычной тактикой в борьбе с террористами, однако они не направлены против гражданского населения", - заявил Адане.



Предполагаемый авиаудар произошел на фоне самых ожесточенных боев в районе Тыграя с момента начала конфликта в ноябре прошлого года, когда эфиопские силы, поддерживаемые войсками из соседней Эритреи, начали преследование членов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).



С декабря 2020 года в Тыграе проводится антитеррористическая операция с целью нейтрализации действующих на территории штата отдельных структур НФОТ.