Высылка дипломатов РФ из Чехии уменьшила активность "кремлевских троллей"

После депортации части сотрудников посольства РФ в Праге, на просторах чешского интернета значительно снизилась активность кремлевских “троллей”, выступавших с пророссийских позиций.
Об этом сообщило чешское издание Seznam Zpravy.
Активисты организации "Чешские эльфы", которая занимаются борьбой с влиянием Кремля на многих фронтах в том числе и в интернете, путем отслеживания анонимных интернет-провокаторов на форумах и в соцсетях, первыми пришли к выводам, о снижении активности кремлевских “троллей", которые путем дезинформации пытались влиять на общественное мнение, образ мышления и выбор граждан.
Об этом сообщило чешское издание Seznam Zpravy.
Активисты организации "Чешские эльфы", которая занимаются борьбой с влиянием Кремля на многих фронтах в том числе и в интернете, путем отслеживания анонимных интернет-провокаторов на форумах и в соцсетях, первыми пришли к выводам, о снижении активности кремлевских “троллей", которые путем дезинформации пытались влиять на общественное мнение, образ мышления и выбор граждан.
Позже информация была подтверждена Службой информационной безопасности (BIS).
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