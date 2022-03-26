Высылка дипломатов РФ из Чехии уменьшила активность "кремлевских троллей"

«19 апреля группа из 18 российских дипломатов, признанных чешскими властями сотрудниками спецслужб РФ покинула Чехию, после чего было зафиксировано уменьшение количества фейковых публикаций в соцсетях, которые готовились сотрудниками дипведомства РФ в Чехии», - написали эльфы в отчете, добавив, что "русские", скорее всего, уменьшили активность где-то между 19 и 26 апреля.