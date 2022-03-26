Высылка дипломатов РФ из Чехии уменьшила активность "кремлевских троллей"

21:22 28 июня Киев, Украина

После депортации части сотрудников посольства РФ в Праге, на просторах чешского интернета значительно снизилась активность кремлевских “троллей”, выступавших с пророссийских позиций.

Об этом сообщило чешское издание Seznam Zpravy.

Активисты организации "Чешские эльфы", которая занимаются борьбой с влиянием Кремля на многих фронтах в том числе и в интернете, путем отслеживания анонимных интернет-провокаторов на форумах и в соцсетях, первыми пришли к выводам, о снижении активности кремлевских “троллей", которые путем дезинформации пытались влиять на общественное мнение, образ мышления и выбор граждан.
«19 апреля группа из 18 российских дипломатов, признанных чешскими властями сотрудниками спецслужб РФ покинула Чехию, после чего было зафиксировано уменьшение количества фейковых публикаций в соцсетях, которые готовились сотрудниками дипведомства РФ в Чехии», - написали эльфы в отчете, добавив, что "русские", скорее всего, уменьшили активность где-то между 19 и 26 апреля.
Позже информация была подтверждена Службой информационной безопасности (BIS).
“У нас есть аналогичные сведения, мы знаем о снижении активности анонимных интернет-провокаторов. Сейчас проводится анализ всей полученной информации и выясняются точных причин, снижения их активности. ”, – заявил пресс-секретарь BIS Ладислав Штич.