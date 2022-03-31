Военный самолет на Филиппинах потерпел крушение – есть жертвы

Военный самолет на Филиппинах потерпел крушение, командование ВМС Филиппин заявляет о наличии серьезных жертв. Согласно предварительным данным на борту самолета находилось 85 человек. Пилоты совершали маневр на посадку на остров Холо.

Как заявил генерал филиппинских ВС Сирилито Собехана, спасатели после крушения под обломками самолета Lockheed C-130 Hercules нашли 40 человек, которых уже доставили в больницы.

Причиной авиакатастрофы Сирилито Собехана назвал то, что Lockheed C-130 Hercules не попал на взлётно-посадочную полосу, в результате чего разбился и загорелся. Всего на борту военного самолета ВМС Филиппин находилось 85 человек, а на месте авиакатастрофы продолжаются поисково-спасательные работы.

Генерал Вооруженных сил страны Сирилито Собехана выразил надежду, что другие члены экипажа также удастся спасти.