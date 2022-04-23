Власти Беларуси ликвидировали 42 общественные организации. СПИСОК

15:51 23 июля Киев, Украина

С легкой руки самопровозглашенного белорусского диктатора в Республике Беларусь прошла ликвидация десятков общественных организаций, в их число попали и правозащитные организации.
 
Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил правозащитный центр Весна в Telegram.

"Стало известно, что 22 июля власти ликвидировали ряд общественных организаций", - говорится в сообщении, где также приводится список этих организаций.

Среди них, в частности, такие организации:
  • Центр правовой трансформации;
  • Офис европейской экспертизы и коммуникаций;
  • Human Constanta;
  • Центр экологических решений;
  • Центр развития эффективных коммуникаций Живая библиотека;
  • Медиаплатформа Имена;
  • Youth Labor Rights;
  • European Youth Parliament;
  • Центр Европейский диалог;
  • Press Club Belarus;
  • Информационно-культурный центр ИнициАрт (Новополоцк);
  • Социально-информационное учреждение ТаймАкт;
  • Национальный совет молодежи РАДА;
  • Офис по правам людей с инвалидностью;
  • Центр исследований и прогнозов развития Европейский диалог;
  • Офис по продвижению инициатив;
  • Art Manor;
  • Центр регионального развития GDF;
  • Центр городских проектов и инициатив Космос;
  • Мастерская социального кино.
Список все еще обновляется.

Напомним, что на прошлой неделе в Беларуси прошли обыски и задержания журналистов. Обыски коснулись десятка журналистов и их родственников, троих задержали. Также силовики вломились в редакцию и забрали оргтехнику.