Власти Беларуси ликвидировали 42 общественные организации. СПИСОК

С легкой руки самопровозглашенного белорусского диктатора в Республике Беларусь прошла ликвидация десятков общественных организаций, в их число попали и правозащитные организации.
Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил правозащитный центр Весна в Telegram.
"Стало известно, что 22 июля власти ликвидировали ряд общественных организаций", - говорится в сообщении, где также приводится список этих организаций.
Среди них, в частности, такие организации:
"Стало известно, что 22 июля власти ликвидировали ряд общественных организаций", - говорится в сообщении, где также приводится список этих организаций.
Среди них, в частности, такие организации:
- Центр правовой трансформации;
- Офис европейской экспертизы и коммуникаций;
- Human Constanta;
- Центр экологических решений;
- Центр развития эффективных коммуникаций Живая библиотека;
- Медиаплатформа Имена;
- Youth Labor Rights;
- European Youth Parliament;
- Центр Европейский диалог;
- Press Club Belarus;
- Информационно-культурный центр ИнициАрт (Новополоцк);
- Социально-информационное учреждение ТаймАкт;
- Национальный совет молодежи РАДА;
- Офис по правам людей с инвалидностью;
- Центр исследований и прогнозов развития Европейский диалог;
- Офис по продвижению инициатив;
- Art Manor;
- Центр регионального развития GDF;
- Центр городских проектов и инициатив Космос;
- Мастерская социального кино.
Список все еще обновляется.
Напомним, что на прошлой неделе в Беларуси прошли обыски и задержания журналистов. Обыски коснулись десятка журналистов и их родственников, троих задержали. Также силовики вломились в редакцию и забрали оргтехнику.
Напомним, что на прошлой неделе в Беларуси прошли обыски и задержания журналистов. Обыски коснулись десятка журналистов и их родственников, троих задержали. Также силовики вломились в редакцию и забрали оргтехнику.
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