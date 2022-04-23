Власти Беларуси ликвидировали 42 общественные организации. СПИСОК

15:51 23 июля Киев, Украина

С легкой руки самопровозглашенного белорусского диктатора в Республике Беларусь прошла ликвидация десятков общественных организаций, в их число попали и правозащитные организации.

Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил правозащитный центр Весна в Telegram.



"Стало известно, что 22 июля власти ликвидировали ряд общественных организаций", - говорится в сообщении, где также приводится список этих организаций.



Среди них, в частности, такие организации:

Центр правовой трансформации;

Офис европейской экспертизы и коммуникаций;

Human Constanta;

Центр экологических решений;

Центр развития эффективных коммуникаций Живая библиотека;

Медиаплатформа Имена;

Youth Labor Rights;

European Youth Parliament;

Центр Европейский диалог;

Press Club Belarus;

Информационно-культурный центр ИнициАрт (Новополоцк);

Социально-информационное учреждение ТаймАкт;

Национальный совет молодежи РАДА;

Офис по правам людей с инвалидностью;

Центр исследований и прогнозов развития Европейский диалог;

Офис по продвижению инициатив;

Art Manor;

Центр регионального развития GDF;

Центр городских проектов и инициатив Космос;

Мастерская социального кино.