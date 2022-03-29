16:19 30 июня Киев, Украина

несмотря на неоднозначное отношение к российской агрессии, Германия запретила въезд россиянам к себе в страну. Джо Байден, который также подал пример того, что с Путиным необходимо налаживать диалог, не намерен признавать аннексию Крыма что полуостров по-прежнему является частью Украины. После того как Ангела Меркель призвала членов ЕС к открытому диалогу с Путиным, она встретила шквал недопонимания и критики. Впрочем,неоднозначное отношение к российской агрессии, Германия запретила въезд россиянам к себе в страну., и поддерживает силы НАТО в стремлении продемонстрировать Кремлю,полуостров по-прежнему является частью Украины.

Недавние события в Черном море продемонстрировали как позицию союзников, так и позицию Кремля.

Во-первых, Великобритания показала, что в НАТО по-прежнему придерживаются мнения большинства стран мира, о территориальной целостности Украины. Об этом говорят регулярные рейсы эсминца Defender по маршруту в Черном море, который согласно международному морскому праву находится в пределах 12-мильной прибрежной зоны Украины.

Во-вторых, действия россиян по “ приукрашиванию ” событий в Черном море свидетельствуют о неуверенности в собственных военных позициях. И если раньше запугивание с помощью “ бряцанья оружием ” помогало добиваться Путину задуманных целей, то сейчас на Западе не намерены верить провокациям Кремля.

По словам Энтони Блинкена, госсекретаря США, в Америке хоть и надеются на конструктивный диалог с Путиным, который должен приостановить ухудшение отношений с Россией, но в то же время готовы к незамедлительным ответным действиям в случае повторных хакерских атак, ущемлению прав Алексея Навального или усилению агрессии на Востоке Украины.

Об этом говорят и действия Германии. Скорое завершение «Северного потока-2» и призыв Ангелы Меркель к открытому диалогу с Путиным по примеру Джо Байдена, не смогли защитить россиян от единого закона против пандемии COVID-19. И хотя эти ограничения касаются не только россиян, но это также свидетельствует, что в Германии, по всей видимости, относительно лояльной к России в последнее время, не будут делать “ поблажек ” Кремлю. Будь это ситуация связанная с мировой пандемией или агрессия направленная на союзников ЕС и НАТО.

Следовательно, попытки администрации президента США, а также некоторых членов Евросоюза последовать их примеру, не означают, что страны ЕС и НАТО согласны с агрессией России. Более того, любые проявления неправомерных действий со стороны Кремля все так же будут осуждаться Западом и в случае необходимости наказываться локальными и/или секторальными экономическими санкциями.



