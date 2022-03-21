Великобритания опровергла предупредительные обстрелы Россией эсминца Defender

Министерство обороны Великобритании опровергло заявление Минобороны РФ о том, что российские военные открывали предупредительный огонь по британскому эсминцу в акватории Черного моря.

«В HMS Defender не стреляли, и мы не подтверждаем сообщения о том, что на его пути сбрасывались бомбы», — сказано в сообщении в Twitter.

В британском оборонном ведомстве рассказали, что судно совершало мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.



Минобороны Великобритании предположило, что военные РФ проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество об этом. Иными словами россияне проводили боевые учения возле Крыма и выдали это за предупредительный обстрел эсминца.





Напомним, сегодня, 23 июня Минобороны РФ заявило, что российские военные открыли огонь по курсу британского эсминца Defender, который вошел в Черное море. В РФ заявляли, что корабль зашел в российские территориальные воды.



В российском Минобороны рассказали, что «эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации», однако «на предупреждение не отреагировал».



По информации МО РФ, В Министерстве иностранных дел Украины также отреагировали на инцидент и заявили, что ситуация, которая произошла у побережья Крыма является наглядным доказательством того, что Россия ведет себя агрессивно и провокационно в Черном и Азовском морях.Напомним, сегодня, 23 июня Минобороны РФ заявило, что российские военные открыли огонь по курсу британского эсминца Defender, который вошел в Черное море. В РФ заявляли, что корабль зашел в российские территориальные воды.В российском Минобороны рассказали, что «эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации», однако «на предупреждение не отреагировал».По информации МО РФ, сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а потом самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца.



HMS Defender считается пятым из шести эсминцев 45-й серии ВМС Великобритании. На эсминце установлены радиолокационная станция дальнего действия, зенитная артиллерия, а также есть возможность для размещения ракетных вооружений.



14 июня британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen зашли в акваторию Черного моря.



В этот же день Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что российский флот начал отслеживать действия британского и нидерландского кораблей.