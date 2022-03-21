В ВОЗ выявили серьезные нарушения в производстве «Спутника V»

В России сегодня зафиксировали максимальный с января месяца прирост новых случаев заражения коронавирусом. А Москва и Московская область являются лидерами в этой «гонке». Уровень недоверия россиян к собственной вакцине остается самым высоким в мире. Согласно опросам, Россия занимает первое место среди крупнейших стран по количеству людей, не желающих прививаться: 37%.
Западные эксперты в области здравоохранения обеспокоены вопросом: почему попадают в больницы люди, получившие вакцину Sputnik V, защищают ли вообще российские вакцины от штамма дельта и нужно ли вакцинироваться ранее переболевшим.
В связи с этим ВОЗ проверила четыре российских предприятия, которые производят ковид-вакцину «Спутник V». В результате проверки нарушения обнаружены на площадке «Фармстандарт-УфаВИТА» в Уфе.
Эксперты ВОЗ выявили ряд недостатков относительно:
- целостности данных и результатов микробиологического мониторинга и мониторинга среды при производстве и проверке качества вакцины;
- качества мониторинга среды при асептическом разливе вакцины;
- полноты отслеживания истории и идентификации партий обоих компонентов вакцины;
- адекватности мер по снижению рисков перекрестного загрязнения;
- соблюдения должной стерильности на линиях по упаковке препарата, в том числе при ношении спецодежды;
- гарантий чистоты фильтрации.
Инспекция ВОЗ в Уфе проходила в связи с заявкой производителя «Спутника V» на экстренную регистрацию препарата. При получении положительной характеристики ВОЗ, «Спутник V» будет включен в европейские «зеленые паспорта» для привитых россиян, что в значительной мере облегчит поездки в ЕС.
Московское руководство заявило, что производитель уже исправил все нарекания по линии ВОЗ. А в Росздравнадзоре сообщили, что ковид-вакцины, которые не прошли контроль на этапах разработчика, производителя и лабораториями Росздравнадзора, не выпускаются в общественный оборот.
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