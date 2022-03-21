В ВОЗ выявили серьезные нарушения в производстве «Спутника V»

20:58 24 июня Киев, Украина

В России сегодня зафиксировали максимальный с января месяца прирост новых случаев заражения коронавирусом. А Москва и Московская область являются лидерами в этой «гонке». Уровень недоверия россиян к собственной вакцине остается самым высоким в мире. Согласно опросам, Россия занимает первое место среди крупнейших стран по количеству людей, не желающих прививаться: 37%.

Западные эксперты в области здравоохранения обеспокоены вопросом: почему попадают в больницы люди, получившие вакцину Sputnik V, защищают ли вообще российские вакцины от штамма дельта и нужно ли вакцинироваться ранее переболевшим.

В связи с этим ВОЗ проверила четыре российских предприятия, которые производят ковид-вакцину «Спутник V». В результате проверки нарушения обнаружены на площадке «Фармстандарт-УфаВИТА» в Уфе.

Эксперты ВОЗ выявили ряд недостатков относительно:

целостности данных и результатов микробиологического мониторинга и мониторинга среды при производстве и проверке качества вакцины;

качества мониторинга среды при асептическом разливе вакцины;

полноты отслеживания истории и идентификации партий обоих компонентов вакцины;

адекватности мер по снижению рисков перекрестного загрязнения;

соблюдения должной стерильности на линиях по упаковке препарата, в том числе при ношении спецодежды;

гарантий чистоты фильтрации.

Инспекция ВОЗ в Уфе проходила в связи с заявкой производителя «Спутника V» на экстренную регистрацию препарата. При получении положительной характеристики ВОЗ, «Спутник V» будет включен в европейские «зеленые паспорта» для привитых россиян, что в значительной мере облегчит поездки в ЕС.

Московское руководство заявило, что производитель уже исправил все нарекания по линии ВОЗ. А в Росздравнадзоре сообщили, что ковид-вакцины, которые не прошли контроль на этапах разработчика, производителя и лабораториями Росздравнадзора, не выпускаются в общественный оборот.