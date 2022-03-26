В Великобритании выявили шесть случаев заражения лямбда-штаммом 

Лямбда-штамм коронавируса, который ранее выявлен в Южной Америке, в том числе в Чили, Перу, Эквадоре и Аргентине, добрался до Великобритании.
Все случаи заражения британские власти связывают с поездками за границу. Сейчас в стране проводят лабораторные испытания, сообщает служба общественного здравоохранения королевства 28 июня.
Всемирная организация здравоохранения присвоила новой мутации вируса наименование лямбда, на основе букв греческого алфавита, в соответствии с которым организация обозначает штаммы COVID-19.
Все случаи заражения британские власти связывают с поездками за границу. Сейчас в стране проводят лабораторные испытания, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса.
Лямбда-штамм впервые выявили в Южной Америке. Предполагается, что лямбда обладает несколькими мутациями в шиповатом белке. Возможно, они способны повлиять на заразность вируса, однако пока необходимы дальнейшие исследования.
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Великобритании на сегодняшний день превышает четыре миллиона человек. По крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили больше 44 млн человек.
Всемирная организация здравоохранения присвоила новой мутации вируса наименование лямбда, на основе букв греческого алфавита, в соответствии с которым организация обозначает штаммы COVID-19.
Все случаи заражения британские власти связывают с поездками за границу. Сейчас в стране проводят лабораторные испытания, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса.
Лямбда-штамм впервые выявили в Южной Америке. Предполагается, что лямбда обладает несколькими мутациями в шиповатом белке. Возможно, они способны повлиять на заразность вируса, однако пока необходимы дальнейшие исследования.
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Великобритании на сегодняшний день превышает четыре миллиона человек. По крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили больше 44 млн человек.
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