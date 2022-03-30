В Турции открылся уникальный монастырь на высоте 1 300 метров над уровнем моря

14:21 02 июля Киев, Украина

После 5 лет реставрационных работ в Турции открыли для посещения уникальный монастырь Сумела, который буквально высечен в скале и расположен прямо над пропастью.

Об этом сообщил на церемонии открытия министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Серьезные работы по очистке и укреплению были проведены на площади 20 тыс. кв. м. На стенах имеются очень ценные фрески. Работы по их восстановлению продолжаются и будут продолжаться еще 12 месяцев", - рассказал министр.

Монастырский комплекс Сумела в 2000 году был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2005 году он был закрыт на реставрацию, которая началась в 2006 году. За это время отреставрированы главный храм, колокольня, десять часовен, монастырская библиотека, кухня, святой источник, фонтан, кельи и гостевой дом.



Ранее также рассматривался проект прокладки в монастырь канатной дороги.



Православный монастырь Сумела находится в провинции Трабзон в Черноморском регионе Турции на высоте 1300 метров над уровнем моря, его построили в IV-V веках. Он является уникальным памятником архитектуры и много веков был местом паломничества православных из разных уголков мира.