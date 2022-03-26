В свое первое плавание вышла путинская подлодка «Белгород» с ядерным оружием на борту

12:29 29 июня Киев, Украина

После инцидента с эсминцем «Дефендер», замминистр иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия готова защищать свои границы «всеми возможными средствами». А чтоб слова не расходились с делом, в свое первое подводное плавание отправилась путинская подлодка «Белгород» c ядерным оружием на борту.

Об этом сообщает издание Соединенного Королевства Daily Star.

Мощнейшая подводная лодка российского производства вышла в свое первое самостоятельное плавание. Лодка укомплектована ядерными дронами, которые с легкостью способны уничтожить авианосец и даже вызвать цунами.

Британские эксперты уверены, что она создана специально для организации диверсий и различного рода тайных операций. Ее управлением занимается руководство Кремля в обход структуры военно-морского командования, а значит основной целью подлодки будет реализация геополитических амбиций российского президента.

Лодка Владимира Путина имеет длину в 195-метров и носит официальное название «Белгород», ее мощностей хватит для того, чтобы утопить авианосец, а подводный взрыв ее торпеды «Посейдон» длиной в 24 метра может повлечь за собой радиоактивное цунами и разрушить прибрежные города, за это подлодка получила прозвище «убийца городов».

Доктор Сидхарт Каушал из Королевского института оборонных исследований убежден, что флот беспилотных подводных аппаратов представляет огромную ценность для президента Путина.

В интервью газете «Дейли мейл» он сказал: «Белгород» Путин не намерен включать в состав ВМФ России, из этого следует, что все его разрушительные действия российским руководством будут отрицаться. А основная задача подлодки – секретные военные операции при поддержке российского спецназа и полное подчинение московскому политическому руководству в обход структуры военно-морского командования.