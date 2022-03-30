В Румынии на нефтеперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв

Недалеко от румынского города Констанца на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Petromidia прогремел взрыв, известно о 5 пострадавших, один человек числится пропавшим.
После взрыва на НПЗ начался пожар, пишет Digi24.
Число людей, предположительно пострадавших в результате взрыва, увеличивается. По последним данным травмировано пять человек. У одного пострадавшего травма стопы, у двух других незначительные ожоги лица, у четвертого пострадавшего травма поясницы и у еще одного ожоги 45% тела. При этом сообщается о пропаже человека.
Число людей, предположительно пострадавших в результате взрыва, увеличивается. По последним данным травмировано пять человек. У одного пострадавшего травма стопы, у двух других незначительные ожоги лица, у четвертого пострадавшего травма поясницы и у еще одного ожоги 45% тела. При этом сообщается о пропаже человека.
Технологические процессы на НПЗ остановлены.
Отмечается, что высокий столб дыма видно очень далеко.
На место происшествия направлены пожарные команды, автомобили скорой.
О причинах взрыва пока ничего не известно.
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