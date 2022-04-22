В Пентагоне спрогнозировали сроки захвата Афганистана талибами

Американская разведка считает, что талибам достаточно полугода для полной оккупации Афганистана.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что власти страны сосредочатся на том, чтобы локализовать войска в чрезвычайно важных объектах инфраструктуры и больших городах.
План афганского правительства неизбежно приведет к тому, что часть территорий страны уйдет под контроль "Талибана".
По оценке Пентагона, свыше половины районных центров Афганистана уже захвачены талибами.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня озвучил цифру в 70-80%, об этом пишет Интерфакс.
"Они контролируют, по некоторым оценкам, от 70 до 80 с лишним процентов территории", - сказал он.
По словам министра, талибы "выходят на северные рубежи Афганистана, где, помимо них, используя этот вакуум в политическом процессе, активно осваиваются и террористы".
Отмечается, что власти страны сосредочатся на том, чтобы локализовать войска в чрезвычайно важных объектах инфраструктуры и больших городах.
План афганского правительства неизбежно приведет к тому, что часть территорий страны уйдет под контроль "Талибана".
По оценке Пентагона, свыше половины районных центров Афганистана уже захвачены талибами.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня озвучил цифру в 70-80%, об этом пишет Интерфакс.
"Они контролируют, по некоторым оценкам, от 70 до 80 с лишним процентов территории", - сказал он.
По словам министра, талибы "выходят на северные рубежи Афганистана, где, помимо них, используя этот вакуум в политическом процессе, активно осваиваются и террористы".
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