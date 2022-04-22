В Пентагоне спрогнозировали сроки захвата Афганистана талибами

16:07 23 июля Киев, Украина

Американская разведка считает, что талибам достаточно полугода для полной оккупации Афганистана.
 
Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что власти страны сосредочатся на том, чтобы локализовать войска в чрезвычайно важных объектах инфраструктуры и больших городах.

План афганского правительства неизбежно приведет к тому, что часть территорий страны уйдет под контроль "Талибана".

По оценке Пентагона, свыше половины районных центров Афганистана уже захвачены талибами.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня озвучил цифру в 70-80%, об этом пишет Интерфакс.

"Они контролируют, по некоторым оценкам, от 70 до 80 с лишним процентов территории", - сказал он.

По словам министра, талибы "выходят на северные рубежи Афганистана, где, помимо них, используя этот вакуум в политическом процессе, активно осваиваются и террористы".