В ответ на санкции ЕС Беларусь приостанавливает свое участие в Восточном партнерстве

Власти Беларуси приняли решение приостановить участие страны в инициативе ЕС Восточное партнерство, а также "предложили " главе представительства Евросоюза выехать в Брюссель для консультаций.
Решение объясняется санкциями ЕС, введенными против режима Александра Лукашенко, после вынужденной посадки самолета Ryanair, говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел республики 28 июня.
Также сообщается, что Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.
Кроме того, постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе отзывается в Минск для консультаций, а главе представительства ЕС в стране "предложено" выехать в Брюссель, "чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций", говорится в заявлении.
Министерство также объявило, что в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям европейских структур и лицам из стран ЕС, "которые содействовали введению ограничительных мер".
Также сообщается, что Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.
Кроме того, постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе отзывается в Минск для консультаций, а главе представительства ЕС в стране "предложено" выехать в Брюссель, "чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций", говорится в заявлении.
Министерство также объявило, что в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям европейских структур и лицам из стран ЕС, "которые содействовали введению ограничительных мер".
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