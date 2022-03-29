В ООН обратили внимание на присутствие российских наемников в Африке

Многочисленные правонарушения в Центральноафриканской Республике давно обсуждались в ООН. Однако с конца 2020 года, в стране возросло присутствие российского контингента.
Начиная с 2018 года, Россия отправляет в африканскую страну “инструкторов” и наемников, в качестве помощи правящему режиму в борьбе с незаконными формированиями. На самом деле, как считают западные политологи, присутствие россиян необходимо для защиты компания Lobaye Invest SARLU, основанной в 2017 году в ЦАР. Организация ведет на территории страны горнодобывающий промысел. Это возможно благодаря поддержке России правящего режима ЦАР. Параллельно охране компании, “инструктора” и наемники отвоевывают новые территории, ранее захваченные африканскими группировками.
С приходом к власти нового президента Фостена-Арканжи Туадеры, не без помощи Кремля, количество российских военных, а также военной техники, увеличилось. В ООН заявляют, что обеспокоены не столько захватом Россией ресурсов, сколько теми нарушениями, которые допускают наемники.
На заседании Совета Безопасности ООН, спецпредставитель ООН по ЦАР Манкёр Ндиайе выразил серьезную обеспокоенность присутствием российских наемников и в особенности их действиями в отношении мирного населения. Ндиайе отметил, что армия ЦАР, группа ЧВК Вагнера, а также филиал группы Вагнера - Sewa Security Services, нарушают права человека путем сексуального насилия и пыток.
Россия, где отрицают существование и причастность ЧВК Вагнера к Кремлю, не отрицает присутствие в ЦАР своих военных. Однако, по заявлениям правительства РФ, российские военные присутствуют на континенте в качестве инструкторов и большинство из них гражданское население. Тем не менее в докладе комиссии ООН задокументированы нарушения, в том числе и российскими “инструкторами”.
На заседании Совета Безопасности ООН также присутствовала российская сторона. Заместитель постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева заявила, что российские “инструктора успешно повышают профессиональный уровень центральноафриканских силовиков, не принимая при этом участия в военных операциях против незаконных вооруженных формирований”.
Россия, где отрицают существование и причастность ЧВК Вагнера к Кремлю, не отрицает присутствие в ЦАР своих военных. Однако, по заявлениям правительства РФ, российские военные присутствуют на континенте в качестве инструкторов и большинство из них гражданское население. Тем не менее в докладе комиссии ООН задокументированы нарушения, в том числе и российскими “инструкторами”.
На заседании Совета Безопасности ООН также присутствовала российская сторона. Заместитель постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева заявила, что российские “инструктора успешно повышают профессиональный уровень центральноафриканских силовиков, не принимая при этом участия в военных операциях против незаконных вооруженных формирований”.
Тот факт, что в ООН начали поднимать вопрос о присутствии российских наемников и о действиях российских “инструкторов” говорит о вероятных действиях западных стран в защиту населения ЦАР в ближайшем будущем. Нарушения прав человека на африканском континенте не должно остаться безнаказанным.
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