21:50 30 июня Киев, Украина

Многочисленные правонарушения в Центральноафриканской Республике давно обсуждались в ООН. Однако с конца 2020 года, в стране возросло присутствие российского контингента.

“ инструкторов ” и наемников , в качестве помощи правящему режиму в борьбе с незаконными формированиями. На самом деле, как считают западные политологи, присутствие россиян необходимо для защиты компания Lobaye Invest SARLU, основанной в 2017 году в ведет на территории страны горнодобывающий промысел. Это возможно благодаря поддержке России правящего режима ЦАР. Параллельно охране компании , “ инструктора ” и наемники отвоевывают новые территории, ранее захваченные африканскими группировками. Начиная с 2018 года, Россия отправляет в африканскую странуинструкторов, в качестве помощи правящему режиму в борьбе с незаконными формированиями. На самом деле, как считают западные политологи, присутствие россиян необходимо для защиты компания Lobaye Invest SARLU, основанной в 2017 году в ЦАР . Организацияна территории страны горнодобывающий промысел. Это возможно благодаря поддержке России правящего режима ЦАР. Параллельно охране компанииинструкторановые территории, ранее захваченные африканскими группировками.

С приходом к власти нового президента Фостена-Арканжи Туадеры, не без помощи Кремля, количество российских военных, а также военной техники, увеличилось. В ООН заявляют, что обеспокоены не столько захватом Россией ресурсов, сколько теми нарушениями, которые допускают наемники .

На заседании Совета Безопасности ООН, спецпредставитель ООН по ЦАР Манкёр Ндиайе выразил серьезную обеспокоенность присутствием российских наемников и в особенности их действиями в отношении мирного населения. Ндиайе отметил, что армия ЦАР, группа ЧВК Вагнера, а также филиал группы Вагнера - Sewa Security Services, нарушают права человека путем сексуального насилия и пыток.



Россия, где отрицают существование и причастность ЧВК Вагнера к Кремлю, не отрицает присутствие в ЦАР своих военных. Однако, по заявлениям правительства РФ, российские военные присутствуют на континенте в качестве инструкторов и большинство из них гражданское население. Тем не менее в докладе комиссии ООН задокументированы нарушения, в том числе и российскими “ инструкторами ” .



На заседании Совета Безопасности ООН также присутствовала российская сторона. Заместитель постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева заявила, что российские “ инструктора успешно повышают профессиональный уровень центральноафриканских силовиков, не принимая при этом участия в военных операциях против незаконных вооруженных формирований ” .