В ночь с 26 на 27 июня в гавани Гонконга горели по меньшей мере 16 судов, 10 из которых затонули

14:09 27 июня Киев, Украина

По невыясненным на данный момент причинам на побережье Гонконга произошел крупный пожар , в результате которого пострадали около 16 судов, некоторые из них затонули.

Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 27 июня.



Указано, что пожар на пристани начался в 2:30 ночи. Пожарным потребовалось более шести часов, чтобы потушить его.



"Было слышно, как взрываются топливные баки, когда густой дым поднимался в небо, покрывая пристань для яхт и соседние многоэтажные дома", – пишет издание.



Пожарным удалось спасти 35 человек с судов. Никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.