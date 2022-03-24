В немецком бундестаге боятся влияния российских СМИ на предстоящие парламентские выборы

13:52 26 июня Киев, Украина

В Германии на 26 сентября намечены парламентские выборы. Председатель бундестага Вольфганг Шойбле, который, к слову, вновь намерен баллотироваться, крайне взволнован доверием довольно значимой части населения ФРГ информации из различных иностранных источников. В особенности таким российским СМИ, как RT, чья правдивость в изложении информации оставляет желать лучшего.

Влияние российских СМИ на предстоящие в Германии выборы крайне велико, отсюда идет «искаженное» формирование общественного мнения. "Опасность сравнительно велика. Мы знаем, чего можно добиться с помощью фейковых новостей. Мы также знаем из опыта прошедших выборов в других странах, что ведется настоящая пропагандистская война", - уверен Шойбле.

По его словам, не всегда понятен источник атаки, в то же время "обычные подозреваемые всегда отвергают обвинения даже при наличии достаточно ясных улик".

При этом такие средства массовой информации, как RT, "очевидно, даже близко не соответствуют критериям свободы СМИ", - констатировал Шойбле, добавив, что в результате "ситуация со свободой СМИ в таких странах, как Россия, оказывает влияние и на избирателей в Германии".

Немецкий политик разводит руками, осознавая, что на уровне общества противостоять такому влиянию очень сложно. Он выразил мнение, что определенную пользу могла бы принести разъяснительная работа по поводу опасности манипуляции и пропаганды, проводимая в соцсетях русскоязычными влиятельными блогерами. "Свободная демократия, кстати, тоже не беззащитна, и мы должны при всем нашем желании улучшать сотрудничество с Россией постоянно доводить это российских официальных лиц, включая президента ", - добавил Шойбле.

В бундестаге уверены, что немецкому обществу в борьбе с иностранными (особенно российскими) кампаниями по дезинформации нужно делать ставку на информацию, доверие и силу критических дискуссий.