В НАТО не собираются терять свои позиции в Черном море, а ситуация с эсминцем показывает почему

07:32 01 июля Киев, Украина





Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай во время визита в Тбилиси.



Аппатурай подчеркнул, что Альянс будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе после инцидента с британским эсминцем. По его словам, российской стороне необходимо понять, что союзники НАТО в данном вопросе не отступят. Инцидент, произошедший в Черном море с британским эсминцем, еще раз доказывает важность свободы судоходства. В связи с этим НАТО продолжит наращивать свое представительство в его акватории.Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай во время визита в Тбилиси.Аппатурай подчеркнул, что Альянс будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе после инцидента с британским эсминцем. По его словам, российской стороне необходимо понять, что союзники НАТО в данном вопросе не отступят.

«У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым — это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов», — сказал он.

Аппатурай также обвинил Россию в продолжении дестабилизации региона.



«Как я знаю, Defender потом прибыл в Грузию. Так что это совместное обязательство союзников обеспечить безопасность Черного моря и преданность этим принципам, что важно для этого региона», — отметил спецпредставитель генсека НАТО.