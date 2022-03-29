В НАТО не собираются терять свои позиции в Черном море, а ситуация с эсминцем показывает почему

Инцидент, произошедший в Черном море с британским эсминцем, еще раз доказывает важность свободы судоходства. В связи с этим НАТО продолжит наращивать свое представительство в его акватории.
Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай во время визита в Тбилиси.
Аппатурай подчеркнул, что Альянс будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе после инцидента с британским эсминцем. По его словам, российской стороне необходимо понять, что союзники НАТО в данном вопросе не отступят.
Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай во время визита в Тбилиси.
Аппатурай подчеркнул, что Альянс будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе после инцидента с британским эсминцем. По его словам, российской стороне необходимо понять, что союзники НАТО в данном вопросе не отступят.
Аппатурай также обвинил Россию в продолжении дестабилизации региона.
«Как я знаю, Defender потом прибыл в Грузию. Так что это совместное обязательство союзников обеспечить безопасность Черного моря и преданность этим принципам, что важно для этого региона», — отметил спецпредставитель генсека НАТО.
«Как я знаю, Defender потом прибыл в Грузию. Так что это совместное обязательство союзников обеспечить безопасность Черного моря и преданность этим принципам, что важно для этого региона», — отметил спецпредставитель генсека НАТО.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии