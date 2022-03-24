В Минобороны Азербайджана рассказали о возобновлении обстрелов на армяно-азербайджанской границе

11:45 27 июня Киев, Украина

Вблизи Варденисского района Азербайджана военными подразделениями Армении были совершены попытки обстрела азербайджанской армии.

Об этом сообщает минобороны Азербайджана в воскресенье, 27 июня.

"26 июня с 14:50 до 03:00 27 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Йухары Шорджа Варденисского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении сел Зейлик и Имамбинаси Кельбаджарского района", – говорится в сообщении.

Указано, что погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.



"В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений", – добавили в военном ведомстве.