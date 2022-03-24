В Минобороны Азербайджана рассказали о возобновлении обстрелов на армяно-азербайджанской границе

Вблизи Варденисского района Азербайджана военными подразделениями Армении были совершены попытки обстрела азербайджанской армии.
Об этом сообщает минобороны Азербайджана в воскресенье, 27 июня.
Указано, что погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.
"В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений", – добавили в военном ведомстве.
"В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений", – добавили в военном ведомстве.
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