В Майами обрушилась часть 12-этажного жилого дома. Видео

08:09 25 июня Киев, Украина

В пригороде Майами, штат Флорида, США произошло обрушение 12-этажного жилого дома, по меньшей мере один человек погиб, из-под обломков вытащили 35 человек.

Об этом сообщает CNN.

"В городе Серфсайд на пересечении 88-й улицы и Коллинз-авеню недалеко от пляжа Майами-Бич, частично обрушилось 12-этажное здание. Одна женщина погибла, и есть опасения, что под завалами или запертыми в нижних этажах остаются еще более 50 человек. Спасатели с помощью подъемных кранов пытаются добраться до жителей близлежащих квартир, чтобы помочь им эвакуироваться", - говорится в сообщении.

По словам официальных лиц, спасатели вытащили из обломков 35 человек. Десяти из них потребовалась медицинская помощь, двое отправлены в больницу.

"Задняя часть здания, вероятно, на треть или даже больше, полностью сплющена", - заявил на пресс-конференции мэр Серфсайда Чарльз Беркетт.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис сказал, что отправится на место происшествия позже в четверг.