В Эфиопии рекордное количество голодающих - ООН

Боевые действия в Тиграй привели к рекордному голоду в Эфиопии. По подсчету Организации Объединённых Наций свыше 33 тысяч детей находятся на грани голода. Согласно зафиксированным цифрам – это самый сильный голод, зафиксированный в стране.

По оценкам экспертов, сейчас 400 тысяч человек голодают, еще 1,8 миллиона жителей региона оказались на грани голода.

Старший служащий ООН по вопросам помощи Рамеш Раджасингем также добавил, что в общей сложности 5,2 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи, большинство из них — женщины и дети.

Курсор ранее сообщал, что ООН выделяет 65 миллионов долларов на помощь Эфиопии. Организация Объединенных Наций объявила о выделении 65 миллионов долларов на гуманитарную помощь в Эфиопии, включая 40 миллионов долларов для региона Тыграй, где военная операция, начатая в ноябре, переросла в войну, в которой сообщается о массовых зверствах и тысячи людей были убиты.