В Брюсселе отклонили инициативу провести саммит ЕС – Россия

11:08 25 июня Киев, Украина

Предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмануэля Макрона о необходимости начать "прямой контакт" с главой Кремля Владимиром Путиным, было отвергнуто лидерами ЕС.

Об этом пишет Bloomberg, отметив, что в результате этого канцлер ФРГ Ангела Меркель потерпела редкое публичное поражение на последнем своем саммите ЕС в качестве канцлера.



Указано, что предложение было исключено из итогового коммюнике после переговоров, которые продолжались до предрассветных часов пятницы, заявила Меркель, оставляя место для встречи на высшем уровне в Брюсселе. Дипломаты ЕС ранее заявляли, что некоторые страны Восточной Европы готовы наложить вето на этот план, такая сила их сопротивления.

"Я бы хотела более смелого шага", - заявила Меркель репортерам. "Будут разработаны форматы и условия переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров", - добавила она.

ЕС не вел переговоры на высшем уровне с Путиным с момента аннексии Крыма, но Меркель утверждала, что ЕС не может просто передать свои отношения с Россией Белому дому, пока президент США Джо Байден пытается установить контакт. Ее предложение, которое было одобрено президентом Франции Эмманюэлем Макроном, встревожило многих других лидеров.





Предложение Франции и Германии публично раскритиковал Марк Рютте из Нидерландов, который заявил журналистам, что не будет посещать никаких переговоров с Путиным.



Румынский президент Клаус Иоаннис заявил, что пока рано говорить о саммите с Россией, а представитель Эстонии Кая Каллас отметила, что с удивлением обнаружила, что этот вопрос стоит на повестке дня.



Вместо саммита лидеров ЕС согласился "изучить форматы и условия диалога с Россией".



Один из предложенных компромиссов может потенциально привести к тому, что председатель Евросовета Шарль Мишель проведет личные переговоры с Путиным вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет агентство.