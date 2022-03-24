В Беларуси рассказали о миллионных убытках от воздушных санкций ЕС

17:10 25 июня Киев, Украина

Более 20 дней прошло с введения запрета на использование Беларусью воздушного пространства стран ЕС, в связи с этим воздушная отрасль республики несет многомиллионные долларовые убытки.

Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Анатолий Сивак на заседании парламента в пятницу, 25 июня.

"В целом по авиационной отрасли ежемесячные экономические потери, связанные с санкциями, оцениваются на уровне $10,3 млн. Только вынужденный облет территории Украины повлек за собой увеличение общего времени выполнения и значительный рост затрат, который за июль-декабрь 2021 года ориентировочно составит около $5 млн", - сообщил Сивак.

По его словам, "в области воздушного транспорта стоит сложная задача восстановить потери, возникшие не только из-за пандемии, но и из-за ограничений, введенных странами ЕС, Великобританией и Украиной".