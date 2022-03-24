В Беларуси рассказали о миллионных убытках от воздушных санкций ЕС

Более 20 дней прошло с введения запрета на использование Беларусью воздушного пространства стран ЕС, в связи с этим воздушная отрасль республики несет многомиллионные долларовые убытки.
Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Анатолий Сивак на заседании парламента в пятницу, 25 июня.
По его словам, "в области воздушного транспорта стоит сложная задача восстановить потери, возникшие не только из-за пандемии, но и из-за ограничений, введенных странами ЕС, Великобританией и Украиной".
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