09:55 02 июля Киев, Украина





Проанализировав совместный доклад АНБ, ФБР, Агентства по кибербезопасности США и Национального центра кибербезопасности Великобритании можно сделать следующие выводы: На днях западные спецслужбы обвинили ГРУ в организации сотен кибератак по всему миру. И, несмотря на то, что во время встречи Путина и Байдена в Женеве вопрос кибербезопасности был самым важным, Россия не пересмотрела свою политику в данном направлении и эти атаки "определенно" продолжаются.Проанализировав совместный доклад АНБ, ФБР, Агентства по кибербезопасности США и Национального центра кибербезопасности Великобритании можно сделать следующие выводы:

ГРУ, 85-й главный центр спецопераций Главного управления Генерального штаба ВС (85 ЦСО), а также воинская часть 26165 организовали массированную мощную атаку на сотни целей по всему миру.

Злонамеренная активность, прежде приписываемая группам Fancy Bear, APT28, Strontium и другим, — дело рук 85-го ЦСО.

Хакеры использовали программный комплекс Kubernetes, основным каналом атаки был облачный сервис Microsoft Office 365 с использованием известных уязвимостей.

Хакеры действовали шаблонно (перебор паролей, проникновение с дальнейшим получением администраторского доступа и выгрузкой чувствительной информации с почтовых аккаунтов пользователей), но эффективно. Защищенность атакованных сетей можно было бы резко повысить стандартными методами вроде мультифакторной авторизации, запретом сторонних запросов через VPN и автоблокировки рабочих компьютеров.

Среди целей были правительственные ведомства США, Пентагон и его подрядчики, политические партии, аналитические центры, инфраструктурные компании и частные фирмы в США и ЕС.

Путин и Байден предметно обсуждали кибератаки на встрече в Женеве. Байден передал Путину список «запрещенных» целей, в список которых входят сектора, упомянутые в докладе. «Если они нарушат эти нормы, мы ответим», — сказал тогда президент США.