Специалисты предполагают, что кибератака на Kaseya –дело рук русских хакеров

Мировые кибератаки на компании Соединенных Штатов Америки продолжаются. На этот раз – свыше 200 компаний пострадали из-за атаки на обеспечение IT-компании Kaseya. Пользуясь их программами, компании стали жертвами интернет-террористов.

Как рассказали в компании по кибербезопасности Huntress Labs, вирус заблокировал компьютеры предприятий, и за возвращение доступа к критически важной информации требовал выкуп. В компании Kaseya, которая позиционирует себя ведущим провайдером информтехнологий для малого и среднего бизнеса, заявили об изучении и установлении причин инцидента специалистами.

В Агентстве по кибербезопасности и обеспечении защиты инфраструктуры также сообщили, что занялись расследованием инцидента.

По мнению представителя Huntress Labs Джона Хэммонда, за атакой может стоять хакерская группировка REvil/Sodinikibi — большой синдикат русскоязычных хакеров. В ФБР считают, что именно она причастна к атаке на большую компанию по производству мяса JBS S.A.