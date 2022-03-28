Штаты оставят своих солдат на территории Афганистана - CNN

07:41 30 июня Киев, Украина

В целях безопасности собственных дипломатов и аэропорта, Пентагон принял решение оставить на территории Афганистана американских военных.





Отмечается, что



Как отмечается в публикации, "пока нет ясности, сколько военных НАТО останется" в стране. Об этом сообщил во вторник, 29 июня, телеканал CNN со ссылкой на источники в кругу официальных лиц.Отмечается, что "США могут завершить вывод войск из Афганистана в течение нескольких дней". Также по сведениям канала, "до тысячи военных США могут остаться в стране после официального вывода войск для оказания помощи в обеспечении безопасности посольства США в Кабуле и аэропорта в этом городе".Как отмечается в публикации, "пока нет ясности, сколько военных НАТО останется" в стране.

Агентство Associated Press на прошлой неделе сообщило, что Вашингтон, вероятнее всего, оставит в Афганистане около 650 американских военных для обеспечения безопасности дипломатов. Агентство также отмечало, что несколько сотен военных США останутся в аэропорту Кабула до сентября, чтобы помочь турецким силам в обеспечении безопасности. Как информировало AP, предполагалось, что это будет временной мерой, пока охрану аэропорта не возьмут на себя турецкие силы.