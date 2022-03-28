Сегодня Путин подписал закон об обязательном наличии представительств на территории РФ мировых IT-гигантов

Сегодня Путин подписал закон, в соответствии с которым мировые IT-гиганты будут обязаны открыть свои представительства в России. Руководство Кремля взамен получает полный контроль над ними.
Об этом говорится на официальном портале правовой информации России.
Основная идея закона: возможность контроля и применения штрафных и ограничительных мер.
Закон президента имеет отношение только к тем ресурсам, чья суточная аудитория превышает 500 тысяч российских пользователей.
Закон президента имеет отношение только к тем ресурсам, чья суточная аудитория превышает 500 тысяч российских пользователей.
Времени у таких ресурсов для открытия филиалов на территории РФ осталось меньше полугода. Так как, уже с 1 января 2022 года данные филиалы будут обязаны принимать и рассматривать обращения российских граждан и организаций, исполнять решения российских судов и органов власти, представлять интересы иностранной компании в судах, а также обеспечивать удаление запрещенного в России контента и все это в соответствиями с юридическими нормами России, а не Запада, где они зарегистрированы сейчас.
За несоблюдение требований российского законодательства ресурсам грозят меры вплоть до ограничения денежных переводов, исключения из поисковой выдачи и полной блокировки.
На сегодняшний день в списке насчитывается 20 платформ. Это крупнейшие соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org.
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