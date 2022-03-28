Сегодня Путин подписал закон об обязательном наличии представительств на территории РФ мировых IT-гигантов

12:53 01 июля Киев, Украина

Сегодня Путин подписал закон, в соответствии с которым мировые IT-гиганты будут обязаны открыть свои представительства в России. Руководство Кремля взамен получает полный контроль над ними.

Об этом говорится на официальном портале правовой информации России.

Основная идея закона: возможность контроля и применения штрафных и ограничительных мер.



Закон президента имеет отношение только к тем ресурсам, чья суточная аудитория превышает 500 тысяч российских пользователей.

Времени у таких ресурсов для открытия филиалов на территории РФ осталось меньше полугода. Так как, уже с 1 января 2022 года данные филиалы будут обязаны принимать и рассматривать обращения российских граждан и организаций, исполнять решения российских судов и органов власти, представлять интересы иностранной компании в судах, а также обеспечивать удаление запрещенного в России контента и все это в соответствиями с юридическими нормами России, а не Запада, где они зарегистрированы сейчас.

За несоблюдение требований российского законодательства ресурсам грозят меры вплоть до ограничения денежных переводов, исключения из поисковой выдачи и полной блокировки.