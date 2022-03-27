Сегодня ночью в центре Лондона горела железнодорожная станция

07:17 29 июня Киев, Украина

На железнодорожной станции Elephant & Castle Station, которая расположена в самом центре Лондона , в ночь с 28 на 29 июля произошел масштабный пожар , пострадала техника и припаркованные рядом автомобили. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Об этом в ночь на вторник, 29 июня, сообщил телеканал Sky News.



Отмечается, что во время пожара прогремели несколько взрывов. В связи с этим власти эвакуировали людей из соседних жилых домов и офисных зданий, а движение поездов через станцию временно приостановили.



Кроме того, несколько дорог в районе были перекрыты, поскольку в небо поднялось огромное облако черного дыма.



С огнем, который уничтожил три коммерческих объекта, шесть автомобилей и телефонную будку, боролись около 100 пожарников. В целом на место ЧП вызвали 15 пожарных машин.



На месте происшествия за помощью к медикам обратились шесть человек, одного из них пришлось госпитализировать.



Причина пожара пока не установлена.