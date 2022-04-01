Сегодня ночью в азербайджанских морских водах зафиксирован мощный взрыв. Видео

В Каспийском море, в нескольких десятках километров от азербайджанской столицы Баку, произошел мощный взрыв. Версий его происхождения две: извержение грязевого вулкана и неполадки в работе нефтяных платформ.
Об этом сообщило азербайджанское агентство Turan со ссылкой на министерство экологии страны.
Видео взрыва размещено на YouTube-канале "Новини Политика". На нем зафиксирован высокий столб огня.
Изначально взрыв, который произошел в азербайджанских морских водах, связывали с работой нефтяных платформ на месторождениях в нескольких десятках километров от Баку. Была также неофициальная информация о крупном пожаре на одной из платформ.
Однако представитель государственной нефтекомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов опроверг информацию о пожаре. По его словам, на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под прямым контролем SOCAR, каких-либо аварий не было, и работа продолжается "в нормальном режиме".
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