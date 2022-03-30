Сегодня ночью Израиль выпустил в сторону Газы два ракетных снаряда

В ночь с четверга на пятницу израильский ЦАХАЛ произвел ответный ракетный удар в сторону сектора Газа, в район расположения производственных баз по изготовлению оружия и боеприпасов.
Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
Отмечается, что ЦАХАЛ будет продолжать наносить удары в ответ на попытки террористических нападений.
Тем временем палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa сообщила, что удары были нанесены двумя ракетными снарядами по центральной части сектора.
Напомниим, в середине июня ВВС Израиля нанесли удары на Газу. Тогда были атакованы, в частности, тренировочные лагеря боевого крыла ХАМАС.
Тем временем палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa сообщила, что удары были нанесены двумя ракетными снарядами по центральной части сектора.
Напомниим, в середине июня ВВС Израиля нанесли удары на Газу. Тогда были атакованы, в частности, тренировочные лагеря боевого крыла ХАМАС.
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