Сегодня ночью Израиль выпустил в сторону Газы два ракетных снаряда

08:12 02 июля Киев, Украина

В ночь с четверга на пятницу израильский ЦАХАЛ произвел ответный ракетный удар в сторону сектора Газа , в район расположения производственных баз по изготовлению оружия и боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

"В ответ на запуск шаров с зажигательными веществами с территории Газы в направлении Израиля истребители ЦАХАЛ нанесли удары по принадлежащим ХАМАС объектам, которые используются для разработки и производства оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦАХАЛ будет продолжать наносить удары в ответ на попытки террористических нападений.



Тем временем палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa сообщила, что удары были нанесены двумя ракетными снарядами по центральной части сектора.



Напомниим, в середине июня ВВС Израиля нанесли удары на Газу. Тогда были атакованы, в частности, тренировочные лагеря боевого крыла ХАМАС.