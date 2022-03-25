Салливан: с 1 августа граждане РФ не смогут получить американскую визу

По причине недостающего количества сотрудников в диппредставительстве Соединенных Штатов в России, выдача американских виз гражданам россии с начала августа будет приостановлена.
Об этом заявил посол США в России Джон Салливан.
"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне", - сказал Салливан.
Он добавил, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".
Посол США добавил, что на будущей неделе обсудит с заместителем главы Министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым проблемы в работе американской дипмиссии на территории РФ.
"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне", - сказал Салливан.
Он добавил, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".
Посол США добавил, что на будущей неделе обсудит с заместителем главы Министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым проблемы в работе американской дипмиссии на территории РФ.
Как добавил Салливан, данные обстоятельства скажутся на работе дипломатических представительств в России.
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