Салливан: с 1 августа граждане РФ не смогут получить американскую визу

08:58 28 июня Киев, Украина

По причине недостающего количества сотрудников в диппредставительстве Соединенных Штатов в России, выдача американских виз гражданам россии с начала августа будет приостановлена.





"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне", - сказал Салливан.



Он добавил, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".



Посол США добавил, что на будущей неделе обсудит с заместителем главы Министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым проблемы в работе американской дипмиссии на территории РФ. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан Он добавил, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".Посол США добавил, что на будущей неделе обсудит с заместителем главы Министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым проблемы в работе американской дипмиссии на территории РФ.

"По моему мнению, самой значительной проблемой стал указ, подписанный российским правительством, по которому США и, насколько я понимаю, Чешская Республика были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран", - уточнил Салливан.

Как добавил Салливан, данные обстоятельства скажутся на работе дипломатических представительств в России.