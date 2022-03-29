Руководство Гватемалы потребовало вернуть предоплату в размере $80 млн за недопоставку российской вакцины Спутник V

13:43 30 июня Киев, Украина

$80 млн, которые были перечислены РФ в качестве предоплаты за будущую поставку 8 млн доз ковид-вакцины российского производства, но так и не доехали, потребовало вернуть руководство Гватемалы.



Об этом сообщила министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес, пишет Reuters.



Медики Гватемалы ожидают на поставки вакцины Спутник V еще с апреля месяца: из обещанных 8 млн они получили только 150 тысяч. И это в то время, когда заболеваемость в стране находится на максимуме с момента возникновения пандемии, а договоренностей с другими производителями вакцин у страны нет.



В начале весны президент Владимир Путин говорил, что

Проблемы с поставками российской вакцины испытывают не только жители Гватемалы. Так, в Аргентине, получив первую дозу Спутника V, люди не могут получить вторую, так как ее поставки в Аргентину задерживаются, а точные сроки поставок руководство РФ не сообщает. В начале весны президент Владимир Путин говорил, что Россия подписала соглашения о производстве 700 млн доз «Спутника V» в год за рубежом, они должны были пойти на экспорт, однако пока российской вакцины производится намного меньше, чем Pfizer и AstraZeneca, отмечает Reuters. По подсчетам агентства, к маю 2021 года Россия произвела всего 33 млн доз «Спутника V» и экспортировала менее 15 млн. Причинами таких задержек в производстве собеседники Reuters считают недостаток высококвалифицированных специалистов и оборудования. При этом Россия предложила свою вакцину более чем 50 странам, от Латинской Америки до Азии.Проблемы с поставками российской вакцины испытывают не только жители Гватемалы. Так, в Аргентине, получив первую дозу Спутника V, люди не могут получить вторую, так как ее поставки в Аргентину задерживаются, а точные сроки поставок руководство РФ не сообщает.



Из сообщения газеты La Nacion, стало известно, что власти Аргентины ведут «интенсивные переговоры» с Россией, чтобы добиться отправки партии со вторым компонентом. И одновременно с этим уже изучают возможность заменить второй компонент «Спутника V» на британскую AstraZeneca или китайскую CanSino.



Мексика еще в начале мая начала бить тревогу о нехватке вакцины. Как следствие: мексиканские медики решили использовать однокомпонентную вакцину Спутник Лайт в качестве основной, а вторую дозу «Спутника» вкалывать для усиления эффекта в течение шести месяцев, когда поставки из России все-таки наладятся.



А вот Минздрав Словакии заверяет, что прибывшая к ним из России вакцина отличается от образцов, результаты испытаний которых были опубликованы в научном журнале The Lancet. Создатели вакцины назвали эти сообщения фейками.