Россияне в Европе провоцируют русофобию

В Швеции разгорелся скандал из-за нападок русскоговорящей женщины на прохожую, которая засняла на камеру, как женщина срывает украинскую символику, висевшую напротив посольства РФ в Стокгольме. В ответ героиня видео ответила: «Символика украинская? Фашистская, ты имеешь в виду? Вы же фашисты тухлые, грязные, которые вышли из русского народа». И хотя девушка за кадром отвечала на русском языке, обидчица несколько минут продолжала крайне оскорбительный монолог в адрес девушки, в котором присутствовала речь этнической нетерпимости и унизительные комментарии о внешнем виде снимавшей. «Украинки или проститутки, или поломойки», - не унималась бабушка.

Активисты наложили английские субтитры на видео и выложили его в открытый доступ. Благодаря этому, событие получило широкую огласку и резонанс. Не только местные представители власти выразили озабоченность участившимися случаями вербальной агрессии со стороны проживающих в Швеции русскоязычных представителей, но и Посольство Украины в Швеции прокомментировало инцидент. По словам Андрея Плахотнюка, Посольство обратилось в правоохранительные органы с просьбой дать оценку действиям персонажа из ролика.

У оскорбительницы, Евгении Карлссон (Денисова), все по классике «русского мира» — Z символика и даже фото с флагом СССР. Указано, что она живет в Санкт-Петербурге. Кроме того, активисты установили, что она была учительницей.

Автор видео — Хельга Кайда, работает в Spotify, ранее в IKEA, Grammarly. Никаких радикальных постов или призывов у девушки на странице в соцсети нет, наоборот, она собирает средства на закупку бронежилетов для украинских солдат. «Я задумалась, почему таким, как эта женщина, разрешено проживать в Европе, если они пропагандируют такие ценности?» - размышляет девушка.

Стоит отметить, что ранее шведское общество возмутилось заявлениями на своем YouTube канале профессора математики одного из университетов страны Андрея Хренникова. Он размышлял над тем, что Владимир Зеленский – нацист, а Львов нужно сровнять с землей. После публикации репортажа об этом на шведском радио и общественного осуждения, в том числе со стороны студентов, автор удалил свое видео.

Примечательно, что Швеция не принимала участие в войнах с 1814 года и рьяно соблюдала нейтралитет в международных вопросах, этот статус был закреплен на юридическом и политическом уровне. На фоне наращивания внешней агрессии РФ, шведские политики и общество приняли решение совместно с Финляндией присоединиться к НАТО. После начала войны в Украине, симпатии Швеции на стороне украинского народа. Помимо поддержания на политтическом уровне всех санкций, эмбарго и высылки российских дипломатов, представителя украинской диаспоры и просто активные граждане проводят массовые акции, не только в Стокгольме. В Гётеборге сообщество Stand with Ukraine Gothenburg с первых дней войны почти ежедневно протестуют у российского консульства и организовывают тематические мероприятия для беженцев.