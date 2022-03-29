Россия угрожает Google штрафом за противоправное использование персональных данных россиян

Роскомнадзор намерен в отношении руководства компании Google возбудить административное производство, так как компания не смогла указать, где на территории РФ находится база данных российских пользователей.
В апреле 2021 года Роскомнадзор потребовал от руководств Google, Twitter, Facebook и WhatsApp предоставить документы, подтверждающие, что персональные данные российских пользователей хранятся и обрабатываются на территории России. В конце мая заместитель главы Роскомнадзора сообщил, что компании должны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля.
«Ведомство ожидает ответа от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства», — говорится в новом сообщении Роскомнадзора.
Хранить личную информацию россиян только на территории России отечественные и иностранные компании обязаны по закону «О персональных данных», действующему с 2015 года. За невыполнение требования в соответствии со статьей 13.11 КоАП РФ им грозит штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей, за повторное нарушение — от 6 млн до 18 млн рублей.
В апреле 2021 года Роскомнадзор потребовал от руководств Google, Twitter, Facebook и WhatsApp предоставить документы, подтверждающие, что персональные данные российских пользователей хранятся и обрабатываются на территории России. В конце мая заместитель главы Роскомнадзора сообщил, что компании должны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля.
«Ведомство ожидает ответа от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства», — говорится в новом сообщении Роскомнадзора.
Хранить личную информацию россиян только на территории России отечественные и иностранные компании обязаны по закону «О персональных данных», действующему с 2015 года. За невыполнение требования в соответствии со статьей 13.11 КоАП РФ им грозит штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей, за повторное нарушение — от 6 млн до 18 млн рублей.
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