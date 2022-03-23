Россия позволяет хакерам подрабатывать киберпреступлениями - Пентагон

В штаб- квартире Минобороны США сообщили, что раскрыли признаки хакеров из Российской Федерации. По информации Пентагона, вирусы, разработанные действующими на территории России хакерами, не заражают компьютеры, с установленным по умолчанию русским языком.
Такое заявление сделала зампомощника Минобороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг.
Такое заявление сделала зампомощника Минобороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг.
По мнению Оянг, хакеры, действующие в РФ, выдают себя кодом вируса, который ограничивает заражение компьютеров с русским языком.
В Минобороны призвали страны, в первую очередь Российскую Федерацию, принять неотлагательные меры в борьбе с киберпреступниками-вымогателями с их территории.
В Минобороны призвали страны, в первую очередь Российскую Федерацию, принять неотлагательные меры в борьбе с киберпреступниками-вымогателями с их территории.
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