Россия позволяет хакерам подрабатывать киберпреступлениями - Пентагон

13:00 24 июня Киев, Украина





Такое заявление сделала зампомощника Минобороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг. В штаб- квартире Минобороны США сообщили, что раскрыли признаки хакеров из Российской Федерации. По информации Пентагона , вирусы, разработанные действующими на территории России хакерами, не заражают компьютеры, с установленным по умолчанию русским языком.Такое заявление сделала зампомощника Минобороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг.

"Правительства некоторых стран позволяют хакерам "подрабатывать" на кибератаках. Противники Соединенных штатов Америки создают благоприятные условия для кибергруппировок, занимающихся взломами с последующим вымогательством денежных средств, и укрывают злоумышленников на своей территории", - заявила Мике Оянг.

По мнению Оянг, хакеры, действующие в РФ, выдают себя кодом вируса, который ограничивает заражение компьютеров с русским языком.



В Минобороны призвали страны, в первую очередь Российскую Федерацию, принять неотлагательные меры в борьбе с киберпреступниками-вымогателями с их территории.