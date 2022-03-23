Реакция стран Евросоюза на попытки Меркель пригласить Путина на саммит в Брюссель

21:12 25 июня Киев, Украина

Перед непосредственным началом европейского саммита, Ангела Меркель предложила Европейским лидерам посмотреть на российского президента другими глазами и открыться к конструктивному диалогу с Россией, иными словами - пригласить Россию на саммит в Брюссель, который стартовал 24 июня. «Мы, как Европейский Союз, должны стремиться к непосредственному контакту с Россией и российским президентом», — сказала она.



Поддержку этому плану высказали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.





На предложение немецкого канцлера лидеры стран Евросоюза отреагировали достаточно негативно: около 10 из 27 членов ЕС просигнализировали, что недовольны либо самой идеей встречи с Стоить отметить, что Россия перестала быть членом саммита Евросоюза с момента незаконной аннексии украинского полуострова, то есть с 2014 года. После этого Евросоюз ввел в отношении России секторальные и индивидуальные санкци.На предложение немецкого канцлера лидеры стран Евросоюза отреагировали достаточно негативно: около 10 из 27 членов ЕС просигнализировали, что недовольны либо самой идеей встречи с Путиным , либо тем, что она внезапно всплыла перед самым началом саммита в Брюсселе, который проходит 24—25 июня.



Особенно отрицательно восприняли предложение наладить прямой диалог с Путиным руководители стран Балтии.



Литва считает само предложение восстановления диалога с страной-агрессором - оскорбительным.



Президент Литвы Гитанас Науседа высказался образно. «Попытка привлечь медведя, чтобы уберечь горшок с медом».



Латвия уверена, что для открытого диалога Россия обязана найти мирное решение деоккупации украинских земель: Крыма и Донбасса.



Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что Кремль понимает только политику силы и не считает «бесплатные уступки» признаком силы.



Эстония не понимает самого мотива участия РФ в саммите, когда вся цивилизованная Европа сошлась во мнении, что Россия представляет собой растущую угрозу для объединения.



«Россия прежде всего должна выполнить Минские соглашения. После этого мы могли бы пересмотреть нынешнюю политику», — прокомментировала инициативу Меркель и Макрона министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.



Польша недавно пострадала от российских хакеров и не понимает, как в условиях растущих киберугроз возможно начать диалог на самом высоком уровне. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



«Начало любого прямого диалога возможно только в ситуации, когда происходит фактическая деэскалация и фактический уход от агрессивной политики», — сказал Моравецкий.



Нидерланды во главе с Марком Рютте не понимают почему до сих пор Россия не может признать свою отвественность в авиакатастрофе МН-17



Румыния на равне с другими странами убеждена, что от участия РФ в саммите будет больше вреда, чем пользы.

Хотя один важный для всех вопрос, нуждающийся в совместном обсуждении все же есть - это изменение климата. « Об этом мы должны поговорить с РФ, это глобальная проблема, которая касается всех нас», — заявил румынский президент Клаус Йоханнис.



Другие. Также неприятие идеи Меркель-Макрона в преддверии саммита высказала Швеция. А Бельгия и Дания считают, что предложение поступило слишком поздно и что на нынешнем саммите к консенсусу относительно диалога с Путиным прийти нереально.