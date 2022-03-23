Реакция Кремля на нежелание Евросоюза общаться с Путиным

Кремль готов к "налаживанию рабочих отношений между Москвой и Брюсселем" и к конструктивному диалогу с Европой в целом, а нежелание лидеров Евросоюза в участии на саммите российского президента вызвало у Владимира Путина крайнее сожаление.
Об этом рассказал Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что Россия готова идти в этом направлении настолько далеко, насколько готовы это сделать европейские коллеги, о чем Путин говорил не один раз.
Песков подчеркнул, что Россия готова идти в этом направлении настолько далеко, насколько готовы это сделать европейские коллеги, о чем Путин говорил не один раз.
Пресс-секретарь указал на нелогичность в их позиции: с одной стороны, они делают все возможное, чтобы на их территории были размещены вооружения США и НАТО, но с другой стороны, хотят добиться безопасности.
Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.
Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле инициативу оценили положительно.
Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.
МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.
Позже стало известно, что лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным.
Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.
Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле инициативу оценили положительно.
Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.
МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.
Позже стало известно, что лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии