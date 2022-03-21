Премьер-министр Швеции Стефан Левен подал в отставку

14:28 28 июня Киев, Украина

Вынесенный вотум недоверие парламентом Швеции, вынудил премьер-министра страны Стефана Левена уйти в отставку.

Об этом сообщает The Local Sweden.

"Это самое сложное политическое решение, которое я принял", - сказал он на пресс-конференции, объявив о своей отставке.

Левен отметил, что его приоритетом был выбор, который отвечал интересам Швеции.



Досрочные парламентские выборы в Швеции не состоятся. Нового премьер-министра изберут большинством голосов в парламенте после проведения переговоров между спикером парламента и лидерами парламентских партий.



Если переговоры не будут успешными, в стране все-таки нужны будут новые выборы.