Премьер-министр Швеции Стефан Левен подал в отставку

Вынесенный вотум недоверие парламентом Швеции, вынудил премьер-министра страны Стефана Левена уйти в отставку.
Об этом сообщает The Local Sweden.
Левен отметил, что его приоритетом был выбор, который отвечал интересам Швеции.
Досрочные парламентские выборы в Швеции не состоятся. Нового премьер-министра изберут большинством голосов в парламенте после проведения переговоров между спикером парламента и лидерами парламентских партий.
Если переговоры не будут успешными, в стране все-таки нужны будут новые выборы.
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