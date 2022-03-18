Польша возвращается к практике 10-дневного карантина

20:24 23 июня Киев, Украина

Минздрав Польши принял решение вернуться к практике 10-дневного карантина для прибывших в Польшу из Шенгенской зоны туристов.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.



"С полуночи мы восстанавливаем 10-дневный карантин для прибывающих из-за пределов Шенгенской зоны", - сказал Краска.



По его словам, это связано с тем, что в Польше появляется все больше мутаций коронавируса.



Краска добавил, что карантин не будет распространяться на детей в возрасте до 12 лет, путешествующих под присмотром взрослых, вакцинированных от COVID-19.



Он также уточнил, что вакцинация от коронавируса будет освобождать человека от пребывания на карантине.



Карантин продлится 10 дней, но его можно прервать и через 7 дней в случае отрицательного результата теста.