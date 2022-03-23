Плюс еще полгода: ЕС продлил экономические санкции в отношении РФ

За ненадлежащее выполнение Минских договоренностей, лидеры стран ЕС приняли решение о пролонгации санкций в области экономики в отношении России.
Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель вечером в пятницу, 25 июня.
"Мы продлили действие экономических санкций против России. Москва должна выполнить свою работу, нацеленную на выполнение Минских соглашений", – написал он в Twitter.
Мишель добавил, что ЕС будет придерживаться единого подхода к России, основанного на пяти принципах.
По его словам, Брюссель в ближайшее время проработает новые форматы и условия диалога с Россией.
Ранее журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении санкций против России.
Как известно, экономические санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине по сообщениям стран-участниц нормандского формата – Германии и Франции.
Постановление, имеющее юридический характер, принимает Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в Официальном журнале Евросоюза продление ограничительных мер вступает в силу.
Также на этой неделе Совет ЕС продлил на год санкции за аннексию Крыма.
"Мы продлили действие экономических санкций против России. Москва должна выполнить свою работу, нацеленную на выполнение Минских соглашений", – написал он в Twitter.
Мишель добавил, что ЕС будет придерживаться единого подхода к России, основанного на пяти принципах.
По его словам, Брюссель в ближайшее время проработает новые форматы и условия диалога с Россией.
Ранее журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении санкций против России.
Как известно, экономические санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине по сообщениям стран-участниц нормандского формата – Германии и Франции.
Постановление, имеющее юридический характер, принимает Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в Официальном журнале Евросоюза продление ограничительных мер вступает в силу.
Также на этой неделе Совет ЕС продлил на год санкции за аннексию Крыма.
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