Оппозиционный портал Беларуси TUT.BY удалил из соцсетей все "экстремистские материалы"

Беларуский портал TUT.BY, который известен своей оппозиционной направленностью, был вынужден в целях безопасности своих сотрудников и читателей, удалить посты за последние полтора года работы.
«Мы удалили публикации из-за дела об „экстремизме“ наших соцсетей и сайта. Мы сделали это для безопасности наших читателей и сотрудников», — отметили в редакции.
Там добавили, что соцсети остаются под контролем команды журналистов.
«Мы удалили публикации из-за дела об „экстремизме“ наших соцсетей и сайта. Мы сделали это для безопасности наших читателей и сотрудников», — отметили в редакции.
Там добавили, что соцсети остаются под контролем команды журналистов.
Также издание отказалось от отметки верификации в телеграме.
В редакции объяснили удаление галочки верификации с аккаунта канала в Телеграме необходимостью иметь возможность быстро переименовать его в случае признания "экстремистским", чтобы обезопасить и авторов, и читателей.
24 июня в Минске в суде прошло заседание о признании экстремистскими материалов TUT.ВY и соцсетей портала, но процесс по делу приостановили на неопределенный срок.
18 мая в офис одного из крупнейших белорусских независимых изданий TUT.BY пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Также обыски начались у нескольких журналистов и главреда издания Марины Золотовой.
По данным государственного пропагандистского ресурса БелТА, в отношении руководителей издания возбудили уголовное дело об «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере». Домен сайта TUT.BY заблокировали из-за якобы «многочисленных нарушений закона о СМИ».
В сентябре 2020 режим Александра Лукашенко лишил TUT.BY статуса средства массовой информации за освещение протестов против белорусского диктатора.
В редакции объяснили удаление галочки верификации с аккаунта канала в Телеграме необходимостью иметь возможность быстро переименовать его в случае признания "экстремистским", чтобы обезопасить и авторов, и читателей.
24 июня в Минске в суде прошло заседание о признании экстремистскими материалов TUT.ВY и соцсетей портала, но процесс по делу приостановили на неопределенный срок.
18 мая в офис одного из крупнейших белорусских независимых изданий TUT.BY пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Также обыски начались у нескольких журналистов и главреда издания Марины Золотовой.
По данным государственного пропагандистского ресурса БелТА, в отношении руководителей издания возбудили уголовное дело об «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере». Домен сайта TUT.BY заблокировали из-за якобы «многочисленных нарушений закона о СМИ».
В сентябре 2020 режим Александра Лукашенко лишил TUT.BY статуса средства массовой информации за освещение протестов против белорусского диктатора.
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