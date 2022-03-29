Оползень в Японии: власти призывают к эвакуации города Атами

Город Атами (Япония) 3 июля стал жертвой гигантского оползня, нанесшего непоправимым урон. Снеся на своем пути все – от жилых зданий до линий электропередач - он стал причиной чрезвычайного положения. Есть сообщения о пропавших без вести жителях.

В результате чрезвычайного происшествия (ЧП) минимум двадцать человек числятся пропавшими без вести. Грязевые потоки в префектуре Сидзуока превратили строения в груду обломков, а поток, шедший с возвышенности, устремился вниз. Сейчас известно, что спасатели продолжают поиски пропавших и ликвидацию последствий схода оползня. Но местные власти запросили помощь Сил самообороны Японии - армии.

Правительство призывает около 35 тысяч человек, которые проживают в этом регионе, немедленно эвакуироваться, чтобы не стать жертвой возможного возникновения следующих оползней.

До этого была объявлена массовая эвакуация жителей города Хирацука (расположенного на побережье Тихого океана) и префектуры Канагава, и прервано движение скоростных поездов между крупными населенными пунктами Киото, Осака, Нагоя и Токио. Так как участок этой ветки проходит по префектуре Канагава, в прибрежной зоне.