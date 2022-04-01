Операция Папы Римского Франциска прошла успешно, он чувствует себя хорошо

10:30 05 июля Киев, Украина

В минувшее воскресенье Папе Римскому Франциску провели плановую операцию под общей анестезией, перенес он ее хорошо, самочувствие патриарха на данный момент удовлетворительное .

Об этом сообщил глава пресс-службы Святого престола Маттео Бруни, пишет новостной портал Vatican News.



Отмечается, что плановая операция по поводу дивертикулярного стеноза толстой кишки завершилась в воскресенье вечером.



"Святой отец хорошо отреагировал на операцию, сделанную под общим наркозом и проведенную профессором Серджио Альфьери", – подчеркнул Бруни.



Перед визитом в больницу 84-летний Франциск приветствовал публику на площади Святого Петра в соответствии с воскресной традицией и рассказал, что 12–15 сентября планирует посетить Венгрию и Словакию, писал Vatican News.



