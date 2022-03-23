На завершающей стадии подготовки находится разоблачающий преступную деятельность нынешнего российского руководства доклад ООН, в котором с обилием фотоматериалов и сведетельствований реальных очевидцев и участников событий, изложены доказательства военных преступлений российских наемников в ЦАР.



Об этом сообщает The New York Times.



ООН провела расследование и пришла к выводу, что россияне и правительственные войска ЦАР совершали военные преступления - грабили дома, захватывали школы, убивали мирных жителей, в том числе верующих в мечети, где скрывались повстанцы.



По данным ООН, Об этом сообщает The New York Times.ООН провела расследование и пришла к выводу, что россияне и правительственные войска ЦАР совершали военные преступления - грабили дома, захватывали школы, убивали мирных жителей, в том числе верующих в мечети, где скрывались повстанцы.По данным ООН, российские наемники , служившие в ЦАР под видом мирных и не имеющих оружия военных инструкторов, вели правительственные войска. В стране на то время было зафиксировано более 2,1 тыс. "военных инструкторов" из России.





По утверждению The New York Times, разоблачающий доклад будет обнародован уже в следующем месяце. Он будет содержать в себе фотоматериалы, свидетельства очевидцев и информацию, полученную от местных чиновников.



В докладе идет речь о событиях января-февраля 2021 года. В этот период правительственные войска вели контрнаступление на позиции повстанцев в нескольких городах. Так называемых российских «военных инструкторов» причисляют к кругу наемников из ЧВК Вагнера, которую в свою очередь связывают с близким к российскому президенту предпринимателем Евгением Пригожиным . Пригожин же свое отношение к вагнеровцам постоянно отрицает как и то, что имеет бизнес-интересы в ЦАР.По утверждению The New York Times, разоблачающий доклад будет обнародован уже в следующем месяце. Он будет содержать в себе фотоматериалы, свидетельства очевидцев и информацию, полученную от местных чиновников.



В свою очередь московское руководство продолжает настаивать на том, что в ЦАР никогда не находилось более 550 инструкторов.