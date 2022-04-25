Огнестрельные перестрелки в США: только в течение прошлой недели погибло 430 человек

06:23 26 июля Киев, Украина

США неуклонно растет количество жертв перестрелок. Исходя из статистики, за минувшую неделю в Америке каждые 12 секунд в том или ином штате происходила перестрелка с использованием огнестрельного оружие, в ходе которых погибло свыше 400 человек.

Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщает телеканала NBC News со ссылкой на организацию Gun Violence Archive.



“В результате этих инцидентов погибли по меньшей мере 430 человек, ранения получили 1 007 человек”, - сообщает Gun Violence Archive.



Отмечается, что в 2020 году в результате огнестрельных ранений в США погибли 43 тысячи человек. В 2021 году уже зафиксировано свыше 25 тысяч летальных исходов из-за стрельбы.



В Gun Violence Archive подчеркивают, что общее число преступлений и инцидентов, связанных со стрельбой, а также число погибших в этих инцидентах за прошедший год пошло вверх.



В США на руках у граждан, согласно оценкам организации, на конец 2018 года, находилось 393 миллиона единиц оружия.



“Только за прошлый год жители США купили рекордное количество огнестрельного оружия. В период с марта по август 2020 года пять миллионов человек в стране приобрели свой первый пистолет или винтовку. Особо активными покупателями стали чернокожие американцы - число владельцев оружия среди них выросло на 58,2%”- говорят представители организации.



В США право на хранение и ношение оружия гарантируется второй поправкой к конституции.