Неуважение к исламу: Пакистан заблокировал работу TikTok

20:16 29 июня Киев, Украина

В связи с ростом преступности и неуважению к исламу, высший суд пакистанской провинции Синд запретил TikTok

Об этом сообщает The News.





Это третий за последние два года запрет будет действовать до 8 июля. На эту дату запланировано очередное заседание суда Синда, на котором Управление телекоммуникаций Пакистана (УТП) и ТikTоk будут выступать в качестве ответчиков по жалобе пользователей на аморальное содержание приложения.



В связи с этим группа пакистанских юристов обратилась в Верховный суд страны с просьбой наложить запрет на TikTok в связи с предполагаемым ростом преступности и употребления наркотиков из-за использования приложения. Просьба была подкреплена заявлениями жителей города Лахора о том, что некоторые видео, загруженные в TikTok, являются "аморальными и противоречат учению ислама".



Последняя из действовавших в Пакистане полная блокировка приложения TikTok была снята в апреле этого года. Запрет был введен УТП в связи с тем, что разработчики TikTok не сумели внести в работу приложения в Пакистане требуемые изменения, связанные с модерацией непристойного контента.