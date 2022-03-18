На страже порядка: «Steadfast Defender 21» для сдерживания российской агрессии

20:28 30 июня Киев, Украина

В апреле 2021 года Россия стянула к границе с Украиной военную технику и живую силу. Министерство обороны РФ сделало заявление о проведении учений. Мировые эксперты не отрицали возможность нападения Путина на Украину, а некоторые предполагали, что Россия может продолжить наступление на страны НАТО.

Поэтому силы альянса также утвердили учения в черноморском регионе под названием «Steadfast Defender 21», призванные сдержать и защитить демократические государства от распространяющейся агрессии Путина.

Ведение боевых действий, проведение диверсий, оказание геополитического давления на Украину, как на врага со стороны России, подчеркивается украинскими экспертами и политологами.

По их мнению, Россия действует агрессивно не только против своего соседа, но и против стран ЕС и США.

Поэтому учения «Defender-Europe», которые организовываются каждый год, в этот раз решили провести в черноморском регионе, а именно в Румынии. Следует отметить, что «Steadfast Defender 21» проходят в три этапа. Один из них - в Атлантическом океане, второй в немецком городе Ульме, где создается новое командование НАТО по обеспечению логистики и третий этап проводят в Румынии.

В командование альянса утверждают, что учения носят исключительно оборонительный характер. Более того, журналисты, которые присутствуют на них, подчеркивают тот факт, что условный противник, атакующий силы НАТО – “безымянный”. То есть слова “Россия”, “Кремль”, “Москва” ни разу не были использованы в качестве обозначения нападающего.

Отмечается, что учения призваны продемонстрировать солидарность союзников и готовность прийти на помощь членам альянса, подвергшимся нападению. Также глава НАТО Йенс Столтенберг в своем интервью напомнил повестку НАТО до 2030 года, главной целью которой является сдерживание Российской агрессии.

Члены альянса, а также союзники Североатлантического военного блока понимают, что единственная сила, которая способна и намерена противостоять военным России это НАТО. Учения «Defender-Europe» направлены на оборону от возможного нападения Путина на Европу.

Место проведения также было выбрано не случайно, так как черноморский регион очень важен для Кремля. Театр военных действия на Кавказе, Востоке Украины, Ближнем Востоке проводится с целью захватить контроль над черноморским регионом. Это даст возможность Путину выход в Средиземное море и Атлантический океан. После захвата черноморского региона, логично предположить, что Россия продолжит агрессивные действия уже в Средиземноморском регионе. Понимая это, силы НАТО стараются остановить Кремль на старте и ограничить выход ВМФ РФ в Черное море, тем самым обезопасив цивилизованный мир от нападения “варваров”.