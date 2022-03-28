На Фиджи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

3 июля на Фиджи случилось землетрясение магнитудой 6,1. Первые подземные толчки были зафиксированы поздним вечером в пятницу – об этом сообщает Геологическая служба США. Нет информации о серьезных разрушениях или угрозе цунами.

Землетрясение было зафиксировано вечером в пятницу в 470 километрах к юго-востоку от столицы Фиджи – Сувы. Координаты эпицентра подземных толчков 21,830 градусов южной широты и 179,362 градусов западной долготы.

Очаг землетрясения находился на глубине 605 километров. Информация об угрозе цунами пока не поступала.

Ранее в Перу на центральном побережье произошло землетрясение силой 5,8 балла. Подземные толчки вызвали массовую панику среди местных жителей. А в Алматинской области Казахстана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1.